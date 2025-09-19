Rai, Nunzia De Girolamo riparte da Morgan, Mellone sogna Fiorello nel daytime

In attesa di Fiorello, che al momento resta un sogno, il daytime Rai si rimette in moto. Domani pomeriggio è la volta di ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo che approda al sabato pomeriggio alle 17:10 circa. Primi ospiti: Morgan che torna in Rai, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz. “Ciao Maschio aveva bisogno di un restyling, di nuove sfide ed è arrivata la proposta del direttore Mellone”, spiega De Girolamo. “Con la squadra abbiamo adattato il programma al sabato pomeriggio, ma la struttura di base rimane la stessa di sempre. Lo studio sarà più luminoso, avremo un quintetto al femminile che suonerà lo swing, le ‘Swingeresse’, un inviato speciale, Edoardo Tavassi dai social alla tv in giro per l’Italia, che chiederà pareri alle persone sui temi al centro della puntata. Altra novità è quella di dedicare spazio a nuovi talenti, che avranno il palco a loro disposizione per alcuni minuti”.

Ripartono ‘Linea Verde’ e ‘I Fatti Vostri’

Il 21 settembre riparte su Rai1 alle 12:20 ‘Linea Verde’ con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Grande attesa per la ripartenza de ‘I Fatti Vostri’ su Rai2 dal 29 settembre alle 11:10. Il programma di Michele Guardì è giunto al 36° anno. Nuova scenografia e nuovo conduttore a fianco di Anna Falchi che ha cambiato più volte partner. Dopo Salvo Sottile e Tiberio Timperi quest’anno è la volta di Flavio Montrucchio che si è distinto in ‘Linea Verde Estate’. “Sull’attualità Montrucchio ha una marcia in più rispetto a Timperi” ha sottolineato il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone.

Ascolti, bene le dirette male le repliche

Oltre ai nuovi programmi a tenere banco è il tema degli ascolti che vedono i programmi in diretta andare molto bene e le repliche pomeridiane affossare lo share. “Linea Verde Estate ha sfiorato il 24% di share con un aumento del 3%, un programma che, anche in estate, ha superato 2,5 milioni spettatori di media. Se Linea Verde fosse un programma in studio si griderebbe al successo. Camper ha sfiorato il 17% di share di media con un aumento dell’1.6% rispetto allo scorso anno. Anche Camper in viaggio è cresciuto raggiungendo il 16.2% di share. Diciamo quindi che l’estate per quanto riguarda il daytime di Rai1 è stata una stagione eccellente”, ha spiegato Mellone. Ma se le dirette vanno bene non si può dire altrettanto dell’estate delle repliche nel pomeriggio Rai. “Credo che questo sia l’ultimo anno in cui Rai1 metta in onda tre ore di repliche dalle 14 alle 17 nei mesi di luglio e agosto dopo che abbiamo avuto un giugno trionfale”, è l’auspicio di Mellone: “Non ci possiamo più permettere un’estate così. Sicuramente per l’anno prossimo bisogna trovare dei materiali, facciamo qualcosa, muoviamoci da subito. La Rai deve rimanere aperta per ferie, anche in estate. Nelle fasce in cui vanno in onda come traino i programmi in diretta le ripartenze autunnali sono andate bene”.

Il sogno Fiorello

Ma il sogno del daytime resta Fiorello. “Fiorello è un fuoriclasse come lo era Gigi Proietti, un numero uno, ha il diritto di fare quello che gli pare, quando avrà voglia di tornare a fare televisione potrà farlo, per lui le porte sono sempre spalancate”, sottolinea Mellone che poi aggiunge: “Mi auguro che a un certo punto avrà voglia di mettersi in gioco con un progetto esclusivamente televisivo. Se decidesse di farlo andrei a prenderlo io stesso a casa e gli farei pure da autore”.