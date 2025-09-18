Affari tuoi, la gag con il jingle della Ruota della Fortuna: De Martino saluta i ‘dirimpettai’

Siparietto durante l’ultima puntata di ‘Affari tuoi’, con tanto di saluti alla concorrenza. ‘La Ruota della Fortuna’, condotta su Canale 5 da Gerry Scotti, continua con regolarità a battere negli ascolti quello che viene considerato uno dei programmi di punta della Rai, e così si è deciso di ‘ironizzare’, forse anche per stemperare la tensione.

Stefano De Martino aveva appena presentato il concorrente dell’Umbria quando in studio è risuonato lo storico jingle ‘Gira la ruota, gira la ruota’ de ‘La Ruota della Fortuna’. De Martino non è riuscito a trattenere una risata, poi si è avvicinato al telefono e ha detto, in modo ironico, al Dottore “Lei un cretino”, prima di mandare un saluto “ai nostri dirimpettai“.

L’episodio è una sorta di replica ironica alla visita a sorpresa, nei giorni scorsi, dell’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi in studio a Gerry Scotti, per complimentarsi per il successo del programma. E anche, in quell’occasione, per lanciare una ‘frecciatina’ ai concorrenti della tv pubblica, il cui gioco è considerato da Berlusconi basato solo sulla fortuna, al contrario della ‘Ruota’, dove i concorrenti devono ragionare molto e avere anche una buona base di cultura generale.