Call my agent 3 arriva a novembre 2025 su Sky: cast, regista e attori

Arriva a novembre 2025 su Sky e in streaming su NOW la terza stagione di Call My Agent – Italia, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent sul dietro le quinte dello showbusiness italiano. Le prime immagini dei teaser trailer di Call My Agent 3 sono stati appena rilasciati. Ospiti speciali, sconvolgenti cambiamenti, grandi sfide personali e una minaccia che rischia di far deflagrare la loro famiglia disfunzionale: questo è ciò che gli agenti protagonisti della serie sono pronti ad affrontare nella nuova, scoppiettante stagione.

Sempre prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione della serie è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo (Call My Agent – Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (ep. 2 e 5) e Tommaso Renzoni (ep. 4).

Il cast della terza stagione

Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei, tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto).

Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti.

Gli attori protagonisti

A complicare la vita degli agenti e, di conseguenza, quella dei loro assistenti, anche nei nuovi episodi tanti nuovi nomi di primissimo piano, guest di ciascuna puntata nei panni di se stessi: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di ‘Romanzo Criminale – La serie’ (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone, Ficarra & Picone. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino.

Col consueto tono brillante e autoironico, i nuovi episodi racconteranno l’inizio di una nuova era per la CMA, l’importante agenzia di spettacolo al centro della serie, celebrando ancora una volta il nostro star system. Sullo sfondo di una Roma ritratta nelle sue location più esclusive e rappresentative del jet set, gli agenti e i loro assistenti tornano quindi per una nuova stagione, pronti ad affrontare un nuovo anno esplosivo.

La trama

Ora che non c’è più Elvira, gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a spazzare via la concorrenza. Vittorio, Lea e Gabriele sono determinati e pronti a raccogliere la sfida, ma non si tratta di una battaglia facile, soprattutto ora che la vita privata dei tre spariglia le carte in tavola. Tra amori che nascono, relazioni che finiscono e contrattempi imprevedibili, i tre agenti, insieme ai loro fedeli assistenti, affronteranno una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il futuro della CMA.

La prima stagione della serie Call My Agent – Italia è andata in scena nel 2023. Nel corso degli anni, sono tantissime le guest star che vi hanno preso parte: da Paola Cortellesi ad Alberto Angela, da Paolo Sorrentino a Piefrancesco Favino, da Valeria Bruni Tedeschi a Valeria Golino solo per citarne alcune. Numerosi anche i premi assegnati alla serie, tra cui si segnalano i seguenti Nastri d’argento: