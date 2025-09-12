Sigfrido Ranucci verso La7

Ci sarà entro la fine del mese l’incontro decisivo tra Urbano Cairo e Sigfrido Ranucci per l’eventuale passaggio del conduttore di ‘Report’ e di un suo programma a La7. A quanto apprende LaPresse il patron di La7 ha più volte manifestato attestati di stima verso il conduttore.

Ranucci in Rai è uno dei pochi conduttori di programmi ancora interni all’azienda di Viale Mazzini dopo che anche Monica Maggioni ha deciso di uscire dall’organigramma. Ranucci approderebbe a La7 portando un programma di inchieste che non si potrà chiamare ‘Report’ perché la Rai ne è proprietaria, ma con una modifica del titolo. Tipo quanto fece a Mediaset Bianca Berlinguer che trasformò il suo ‘Cartabianca’ in ‘È sempre Cartabianca’. Chissà se Ranucci non pensi a un ‘È sempre Report’.

Sigfrido Ranucci e il caso Sangiuliano

Il 5 agosto scorso i componenti della Vigilanza Rai di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Roberto Rosso, avevano rivelato la notizia che Sigfrido Ranucci era indagato dalla procura di Roma, insieme al giornalista Luca Bertazzosi, per possibili interferenze illecite nella vita privata per il caso Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia: in particolare per la messa in onda dell’audio della telefonata tra l’ex ministro della Cultura e la moglie Federica Corsini, proprio nel corso di una puntata di Report. Messa in onda che Ranucci ha sempre difeso spiegando che si è trattato della “prova che Sangiuliano – ha replicato il conduttore – ha stoppato il contratto a Maria Rosaria Boccia perché chiesto perentoriamente dalla moglie, e non per presunti conflitti come dichiarato in un’intervista al Tg1”.