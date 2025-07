Tra La7 e Ranucci c’è feeling, presto trattativa con Cairo

Risale allo scorso 1° giugno al Quirinale, durante una delle iniziative per la Festa della Repubblica, il primo contatto tra l’editore Urbano Cairo e Sigfrido Ranucci, il conduttore di ‘Report’. Cairo si è complimentato con Ranucci e da quel momento sono cominciate le manifestazioni di affetto. La stessa casa editrice Solferino è fortemente interessata allo scrittore Sigfrido Ranucci e anche alle inchieste di ‘Report’ che potrebbero diventare instant book. Non resta che vedere se le lusinghe e l’interessamento si trasferiranno in una trattativa. A quanto risulta a LaPresse sono già stati fissati degli incontri tra La7 e Ranucci. L’editore Cairo durante la presentazione dei palinsesti della sua rete disse di Report: “È un programma di qualità, che fa buoni ascolti, ma è un programma di Rai3”.

Ascolti super per Report anche in replica

Ascolti che addirittura vanno alla grande anche nelle repliche. Ieri sera la puntata – in onda per la quarta volta, quasi un record – è stata vista (e rivista) da una media che ha sfiorato il milione di spettatori (958.000 per la precisione pari al 7.3% di share). Puntate di ‘Report’ che fanno il pieno di pubblicità pure all’ennesimo passaggio. In pratica in una replica a costo zero la Rai incassa 13 minuti di pubblicità e perfino il golden minute. Se la trattativa Ranucci-La7 dovesse andare in porto il nuovo programma sull’emittente di Cairo non potrà chiamarsi ‘Report’, testata di proprietà della Rai, così come tutto il materiale girato e pubblicato che resterebbe a Viale Mazzini. E non sarà facile per Ranucci separarsene. Tuttavia l’offerta c’è ed è importante. E giunge in uno dei momenti più complicati e carico di tensioni per Ranucci. La diminuzione del numero delle puntate nuove, lo slittamento a novembre della nuova stagione, il taglio anche sulle repliche hanno provocato conseguenze anche sulle competenze dell’intera squadra. E non va dimenticato che a favore di ‘Report’ c’è anche il campione di Qualitel che l’ha sempre messo al primo posto per gradimento tra i programmi di informazione del servizio pubblico.