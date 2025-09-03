Ascolti Tv, a Gerry Scotti il primo round contro Stefano De Martino

Gerry Scotti si conferma protagonista della fascia access prime time su Canale 5 grazie a ‘La Ruota della Fortuna’, che vince la prima sfida stagionale contro il competitor Stefano De Martino patron del game show ‘Affari Tuoi’ su Rai1.

Secondo i dati Auditel, il programma di Scotti, in onda dalle 20:49 alle 21:39, ha registrato una media di 4.514.000 spettatori e uno share del 24,2%, superando così i 4.222.000 spettatori e il 22,6% di share dei pacchi di Rai1 trasmessi dalle 20:39 alle 21:25.

La sfida nella sovrapposizione

Durante la sovrapposizione delle due trasmissioni, la Rai ha registrato un leggero vantaggio per Stefano De Martino: 4.210.000 spettatori e 22,4% contro 4.118.000 spettatori e 21,9% de ‘La Ruota della Fortuna’.

Tuttavia, considerando la media complessiva della puntata diffusa da Auditel, a vincere la prima sfida stagionale è il game show di Gerry Scotti, confermandosi leader della fascia access prime time.