Magnini concorrente a ‘Ballando con le stelle’

“La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della tv: Filippo Magnini è pronto per #ballandoconlestelle 2025″. Così l’account Instagram di ‘Ballando con le stelle’ dà l’ennesimo annuncio. Con un video da acrobazie da nuoto sincronizzato, Filippo Magnini ha annunciato la sua presenza quest’anno tra i concorrenti di ‘Ballando con le stelle’: “Milly arrivo!”, ha detto al termine della sua esibizione.

Il parterre dei concorrenti: cantanti, attori e campioni dello sport

Filippo Magnini si aggiunge a una nutrita schiera di vip che hanno accettato la sfida di Milly Carlucci. Al momento sono confermati Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini nelle vesti della Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli e Fabio Fognini.