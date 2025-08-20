Monica Maggioni si licenzia da dipendente Rai: farà solo i programmi

Licenziata per sua scelta: Monica Maggioni dopo 33 anni lascia la Rai. Non sarà più una dipendente dell’azienda ma continuerà da esterna a fare i programmi. Maggioni è entrata per concorso e negli anni è stata direttrice di RaiNews, la prima direttrice donna del Tg1 e presidente della Rai dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018. Dal 2023 è stata responsabile della Direzione Editoriale per l’Offerta informativa. Resta come collaboratrice, come Bruno Vespa, curando i suoi programmi In Mezz’ora e Newsroom. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Francesco Giorgino, Simona Sala ex direttrice di Radio2, Antonio Preziosi che lascerebbe il Tg2, Angela Mariella, oggi alle relazioni istituzionali e Luca Mazzà, il direttore per il contratto di servizio.

Chi è Monica Maggioni

Monica Maggioni è una giornalista e conduttrice televisiva italiana conosciuta principalmente grazie ai notiziari della Rai come Tg2 e Tg1 e per programmi come SetteStorie. Nasce a Milano il 20 maggio 1964. Debutta in televisione nel 1993 quando entra a far parte della redazione del TG2 conducendo prima l’edizione pomeridiana e in seguito quella serale. La giornalista passa al TG1 nel 1997 occupandosi di cronaca e di esteri. Nel settembre 2023, Monica Maggioni è stata promossa alla guida di In Mezz’ora, al posto di Lucia Annunziata. Poi il nuovo programma, Newsroom su Rai3.

La carriera in Rai

Dal 10 gennaio 2013 ha diretto RaiNews e Televideo (ad interim) fino al 14 giugno 2013 per poi continuare a dirigere la redazione unificata nata dalla fusione delle due testate ed assumere successivamente, dal 1º dicembre dello stesso anno fino all’8 agosto 2015, la responsabilità della struttura, controllante, oltre a RaiNews24 e Televideo, anche il portale online Rainews.it.

Dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018 è stata presidente della Rai, e nello stesso periodo è stata anche vicepresidente dell’Ue. Dal febbraio 2019 al maggio 2020 è stata a.d. di RaiCom.

Dal 18 novembre 2021 al 2 giugno 2023 è stata direttrice del Tg1 divenendo la prima donna a ricoprire tale ruolo all’interno della testata.

Il 25 maggio 2023 viene nominata dal CdA Rai responsabile della Direzione Editoriale per l’Offerta informativa, incarico ricoperto dal 3 giugno seguente dopo aver lasciato la direzione del Tg1.