Harry Potter, serie HBO: annunciati nuovi membri del cast

Annunciati nuovi ingressi nel cast della serie HBO Original di ‘Harry Potter‘. Tra i membri della famiglia Weasley c’è Tristan Harland nel ruolo di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner interpreterà Percy Weasley e Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley.

Quando debutterà in tv

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati tra cui Germania, Italia e Regno Unito.

La serie è scritta da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.

Il cast con i personaggi principali

Dominic McLaughlin – Harry Potter

Arabella Stanton – Hermione Granger

Alastair Stout – Ron Weasley

John Lithgow – Albus Silente

Janet McTeer – Minerva McGranitt

Paapa Essiedu – Severus Piton

Nick Frost – Rubeus Hagrid

Di cosa parla la serie di Harry Potter?

La serie sarà un adattamento fedele dell’amata saga di libri di Harry Potter dall’autrice J.K. Rowling, che sarà anche produttore esecutivo, e vedrà la presenza di un cast che guiderà una nuova generazione di appassionati alla scoperta del mondo fantastico e degli inconici personaggi di Harry Potter, che i fan adorano da oltre 25 anni.

Esplorando tutti gli angoli del mondo magico, ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico, oltre a quello già esistente, e sarà disponibile in esclusiva su Max dove la piattaforma è presente a livello globale, inclusi i prossimi mercati come Turchia, Regno Unito, Germania e Italia, tra gli altri. I film originali, i grandi classici tanto amati, resteranno al cuore del franchise e saranno disponibili in visione in tutto il mondo.

