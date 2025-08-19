De Martino, video con Tronelli rubati: la Procura apre un’inchiesta

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in merito ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione – e finiti sul web – in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata, Caroline Tronelli. De Martino ha sporto denuncia e ha contattato anche le forze dell’ordine di Porto Cervo, dove si trova in vacanza.

Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Le indagini sono state delegate alla Polizia Postale.

La vicenda: i video finiti in rete

Tutta la vicenda è nata nei giorni scorsi quando il conduttore di Affari Tuoi ha scoperto, grazie a segnalazioni di altri utenti, che video delle telecamere di sorveglianza della casa di Roma della sua compagna, installate per proteggersi dai furti, erano invece finiti su Internet e si vedeva la coppia in atteggiamenti intimi. Le immagini sono finite su un sito straniero e hanno iniziato a girare anche su Telegram. Sulla vicenda è intervenuto anche il Garante della privacy che ha disposto l’immediata cancellazione, mentre i siti dove compariva il filmato sono stati oscurati. Il Garante ha anche adottato “un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati”.