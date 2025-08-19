Accesso Archivi

De Martino, video con Tronelli rubati: la Procura apre un’inchiesta

LaPresse
L’indagine per accesso abusivo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in merito ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione – e finiti sul web – in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata, Caroline Tronelli. De Martino ha sporto denuncia e ha contattato anche le forze dell’ordine di Porto Cervo, dove si trova in vacanza.
Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Le indagini sono state delegate alla Polizia Postale.

La vicenda: i video finiti in rete

Tutta la vicenda è nata nei giorni scorsi quando il conduttore di Affari Tuoi ha scoperto, grazie a segnalazioni di altri utenti, che video delle telecamere di sorveglianza della casa di Roma della sua compagna, installate per proteggersi dai furti, erano invece finiti su Internet e si vedeva la coppia in atteggiamenti intimi. Le immagini sono finite su un sito straniero e hanno iniziato a girare anche su Telegram. Sulla vicenda è intervenuto anche il Garante della privacy che ha disposto l’immediata cancellazione, mentre i siti dove compariva il filmato sono stati oscurati. Il Garante ha anche adottato “un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati”. 

