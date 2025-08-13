Violata privacy di Stefano De Martino, video privato finisce online

Sarebbe stata violata la privacy di Stefano De Martino, conduttore di ‘Affari tuoi’ su Rai1. Lo scrive Gabriele Parpiglia su Affaritaliani, spiegando che da giorni girerebbe su Whatsapp, Telegram e perfino su un sito straniero (immediatamente oscurato) un video di De Martino.

La ricostruzione di Gabriele Parpiglia

Secondo la ricostruzione del giornalista le telecamere della compagna del conduttore sarebbero state hackerate con un profilo che ha un indirizzo Url all’estero e avrebbero ripreso un momento privato tra le mura dell’abitazione. Sulla vicenda sarebbero già state presentate denunce e le indagini sarebbero in corso.