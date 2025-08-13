Accesso Archivi

mercoledì 13 agosto 2025

Violata privacy di Stefano De Martino, video privato finisce online

STEFANO COLARIETI / LAPRESSE Roma 26/9/2023 Studi Rai Fabrizio Frizzi, prima puntata “BELVE” Nella foto: STEFANO DE MARTINO STEFANO COLARIETI / LAPRESSE Rome 26/9/2023 Rai Studios Fabrizio Frizzi, first episode “BELVE” In the pic: STEFANO DE MARTINO
LaPresse

Le telecamere della compagna del conduttore sarebbero state hackerate

Sarebbe stata violata la privacy di Stefano De Martino, conduttore di ‘Affari tuoi’ su Rai1. Lo scrive Gabriele Parpiglia su Affaritaliani, spiegando che da giorni girerebbe su Whatsapp, Telegram e perfino su un sito straniero (immediatamente oscurato) un video di De Martino.

La ricostruzione di Gabriele Parpiglia

Secondo la ricostruzione del giornalista le telecamere della compagna del conduttore sarebbero state hackerate con un profilo che ha un indirizzo Url all’estero e avrebbero ripreso un momento privato tra le mura dell’abitazione. Sulla vicenda sarebbero già state presentate denunce e le indagini sarebbero in corso.

