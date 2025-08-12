Da Ranucci a Mammucari e Venier in Rai non gira ‘La Ruota della Fortuna’

Fa caldo ovunque, ma in Rai l’estate è ancora più calda. Alcune questioni stanno diventando sempre più delle vampate di calore. A cominciare dal caso degli ascolti del competitor Canale5, che grazie alla trovata di Pier Silvio Berlusconi di dare spazio a ‘La Ruota della Fortuna’, sta facendo il pienone di spettatori e di share, al punto che a Viale Mazzini si è deciso di anticipare di una settimana il ritorno in onda dei pacchi di ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino. Gerry Scotti oltre a stravincere la fascia access fa da traino alla prima serata del Biscione che troppo spesso ormai si aggiudica la sfida con Rai1.

La foto postata da Mara Venier con Teo Mammucari

Un altro punto caldo riguarda ‘Domenica In’. Chi affiancherà Mara Venier in conduzione? Ammesso e non concesso che la zia degli italiani voglia qualcuno vicino. Qualche sospetto viene da una foto postata in una storia Instagram abbracciando Teo Mammucari. Si tratta dello ‘Spaesato’ conduttore oppure è l’ennesima lenza per far abboccare i pesci che nuotano intorno alla barca? Intanto però c’è da risolvere qualche dettaglio sul contratto della Venier, seppure lei tenda sempre a firmare a ridosso dell’inizio di ‘Domenica In’. Terzo nodo la questione della circolare sul codice etico rivolta dall’a.d. Rossi ai dipendenti Rai sull’uso dei social. Un cartellino giallo che ammonisce chi ne fa uno strumento eccessivo. Ogni riferimento a Sigfrido Ranucci non sembra puramente casuale. Un Ranucci che potrebbe lasciare la Rai per approdare a La7 se il corteggiamento e la trattativa andranno in porto. Di sicuro non sembrano interessati i ‘collaboratori artisti’ tipo Conti o Carlucci.

Ballando, no di Pardo e Fagnani

Intanto ‘Ballando con le Stelle’ continua a ingaggiare concorrenti molto noti, per la maggior parte donne. Dopo il sì di Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Martina Colombari un’altra conduttrice è stata contattata ma il ‘no grazie’ è stato scontato visti gli impegni di Francesca Fagnani con ‘Belve’. Un altro ‘no grazie’ è arrivato dal giornalista e telecronista Pierluigi Pardo, i cui impegni calcistici hanno la precedenza. Ma Milly Carlucci può andare fiera per il suo fiore all’occhiello: aver convinto Barbara d’Urso ad accettare la partecipazione al programma. L’ingaggio è senza dubbio elevato, sarà la produzione ad aprire il salvadanaio. La Rai si occupa degli ingaggi della conduttrice e dei ballerini per una notte.