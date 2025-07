‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Sarabanda’ scelte vincenti Mediaset

La “graduale e profonda evoluzione per la rete ammiraglia Canale 5” come annunciato da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset sta dando i suoi frutti. ‘La Ruota della Fortuna’ è partita alla grande con medie di 3,5 milioni di spettatori nella fascia access, oltre un milione di media in più rispetto a ‘Striscia la Notizia’, toccando picchi anche di 5 milioni. Inoltre il programma condotto da Gerry Scotti costa molto meno rispetto al tg satirico. È pur vero che non c’è ancora la sfida diretta contro il competitor ‘Affari Tuoi’ di Stefano De Martino che torna tutti i giorni dal 7 settembre in poi, tuttavia l’impatto è stato travolgente e ha dato ragione all’a.d. di Mediaset che in occasione della serata dell’8 luglio – ora disponibile e visibile per intero su Mediaset Infinity – aveva anche sciorinato alcuni dati fiore all’occhiello dell’azienda di Cologno, come il fatto di essere il primo gruppo tv per share nel mercato di riferimento in Europa con il 37.3%, con oltre 12 mila ore di contenuti originali l’anno, con un +7.1% di posti occupazionali in tre anni, 337 nuove assunzioni nel solo 2024.

Numeri che comunque parlano chiaro

Ricavi in crescita del 5.3%, utile netto a 266,5 milioni (+22.7%), indebitamento in calo del 20% e quasi 1 miliardo di euro distribuito agli azionisti negli ultimi cinque anni. Ai quali si aggiungono i dati degli ascolti che attestano il successo delle recenti scelte: ‘La Ruota della Fortuna’ ha raggiunto una media di 3.472.000 spettatori e il 23.5% di share nelle prime 7 puntate, con una puntata record da 3.840.000 spettatori e il 25.44% e picchi del 36% con oltre 5,5 milioni di spettatori. Ieri è toccato alla nuova versione di ‘Sarabanda’, che ha esordito con successo: leader sul target commerciale con il 22.17% di share e 2.211.000 spettatori. Da ieri, per la prima volta, l’incontro dell’8 luglio di Pier Silvio Berlusconi con la stampa è disponibile integralmente su Mediaset Infinity: un’occasione per rivedere non solo gli interventi istituzionali, ma anche il momento domande e risposte, dove Pier Silvio si è mostrato pronto a rispondere con chiarezza e senza sottrarsi a nessun tema, compresi quelli personali.