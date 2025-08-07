Ponte sullo Stretto di Messina, la Gialappa’s rispolvera l’Ingegner Cane – Video

La Gialappa’s Band ‘celebra’ il via libera del Cipess alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con una nuova clip del famigerato Ingegner Cane. L’ok alla realizzazione dell’opera è arrivato ieri, seguito da una conferenza stampa con il ministri dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. La Gialappa’s ha pubblicato oggi su X un nuovo video del celebre personaggio interpretato da Fabio De Luigi, introducendolo così: “Immagini esclusive dallo Stretto di Messina: l’Ingegner Cane ha effettuato un sopralluogo tecnico per il ponte”.

“Eccoci qua tra queste desertiche e polverose zone che vedranno nascere tra pochissimo il mio Ponte Stretto”, esordisce l’Ingegner Cane. “Questo mare tristemente blu, questo cielo inutilizzato…guardate la tristezza di queste piante lasciate sole, senza nemmeno la compagnia di una piccola colata di calcestruzzo”, aggiunge con la consueta ironia. Il video si chiude con “una piccola sorpresa per gli amichetti a casa”. Nel video spunta quindi un enorme pilone: “Guardate che bellissimo traliccio, è stato ribattezzato Empire Dog Building. Dall’alto dello stesso, io dirigerò i lavori con il mio megafono d’oro”.

Immagini esclusive dallo Stretto di Messina: l'Ingegner Cane ha effettuato un sopralluogo tecnico per il ponte pic.twitter.com/EWt2wBExnN — Gialappa's Band (@GialappasB) August 7, 2025

Chi è l’Ingegner Cane

L’Ingegner Cane ha debuttato in tv nella trasmissione Mai dire domenica nella stagione 2002/2003. L’ingegnere che interpreta De Luigi è solitamente dedito alla realizzazione di opere e infrastrutture basate su improbabili progetti e “mille mila” ragionamenti. Tra questi progetti non poteva mancare il ponte sullo stretto di Messina di cui ovviamente si parlava anche decenni fa.