‘La città proibita’ e ‘The Institute’ i più visti sulle piattaforme

Nel mese di luglio il film più visto sulle piattaforme è ‘La città proibita’, trasmesso da Netflix. I dati di JustWatch vedono al secondo posto ’28 giorni dopo’ (Prime Video) e al terzo ‘FolleMente’ (Disney). Quarto posto per ‘Anora’ trasmesso da Sky e Now. Quinto per ‘Capi di Stato in fuga’ (Prime Video).

La classifica delle serie Tv vede al comando ‘The Institute’ (Prime Video) seguito da ‘Squid Game’ al secondo posto e da ‘Untamed’ a chiusura del podio, entrambi trasmessi da Netflix, piattaforma che detiene anche il quarto posto con ‘Sandman’. In quinta posizione ‘The Bear’ (Disney).