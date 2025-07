Senza ‘Affari Tuoi’ Rai1 crolla, Canale5 dilaga in prima serata

Alla Rai le ferie di Stefano De Martino e ‘Affari Tuoi’ stanno costando un distacco dagli 11 ai 13 punti di share da Canale5 nel prime time. Le teche e le fiction in replica non bastano più a Rai1 per contrastare lo strapotere del competitor. Il game-show di De Martino tornerà domenica 7 settembre e quindi ci sarà ancora un mese e mezzo di sofferenza per l’ammiraglia di Viale Mazzini. Alla luce soprattutto del fatto che Canale 5, in primis grazie alla svolta decisa da Pier Silvio Berlusconi, ha messo in campo una supersquadra. Ieri sera per Rai1 è stata una Waterloo. La fascia della prima serata – dalle 20:30 alle 22:29 – è stata dominata dal Biscione. Dai dati Auditel risulta la media di 25.68% di share contro il 14.59% della rete ammiraglia Rai. Un distacco di oltre 11 punti percentuali. Media spettatori di 4 milioni per Canale5 contro 2,272 milioni di Rai1. Canale5 da solo, con la media di 4 milioni di spettatori, per poco non ottiene lo stesso risultato di tutti e 13 i canali Rai messi assieme (4,723 mln di spettatori). Un distacco di 11 punti di share alle 22:29 che diventa di 13 punti sommando le medie finali dei programmi. ‘La Ruota della Fortuna’ ha registrato una media di 4.073.000 spettatori, pari al 25.8% di share. A seguire la quinta puntata di ‘Temptation Island’ è leader della serata con il 30% di share e 3.851.000 telespettatori, media che sale al 35.77% sul target commerciale. Il docu-reality dei sentimenti – prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e guidato da Filippo Bisciglia – ha toccato picchi di 4.474.000 telespettatori e del 39.1% di share. Numeri da fare impallidire il malcapitato ‘Don Matteo 13’ (in replica ovviamente) che su Rai1 non è andato oltre la media di 1.854.000 spettatori, pari al 13% di share. Mentre ‘Techetecheté’ ha registrato una media di 2.494.000 spettatori e 15.8% di share. Se si sommano le medie share dei due programmi per ciascuna rete il distacco sale a 13 punti e mezzo.

Teche e repliche fiction non reggono il confronto

E non è finita visto che la prossima settimana ‘Temptation Island’ andrà in onda tre volte la settimana e non più una o due come finora è stato. Un’accoppiata con la nuova ‘Ruota della Fortuna’, ripensata da Pier Silvio Berlusconi in chiave contemporanea e affidata a Gerry Scotti, che nelle prossime serate potrà fare aumentare ancora il distacco tra le due reti ammiraglie. Il passivo di 11/13 punti è destinato a salire in casa Rai: le teche e le repliche delle fiction non reggono il confronto.