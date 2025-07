Ascolti tv ieri, le Azzurre di calcio 4 mln, ‘La Ruota della Fortuna’ 3,6 mln

Nella serata tv di ieri, martedì 22 luglio, si registrano i seguenti ascolti tv: in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ registra 3.670.000 spettatori, pari al 22.6% di share. Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 2.953.000 spettatori, pari al 23.5%, su Canale5 ‘Sarabanda’ 2.079.000 spettatori (18.3%). In prima serata su Rai1 la semifinale degli Europei femminili di calcio Inghilterra-Italia 4.077.000 spettatori, pari al 27.4% di share. Su Canale5 ‘Mio figlio’ 2.022.000 spettatori con share del 14.7%. Su Italia1 ‘Max Working Lavori in Corso’ 650.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 ‘Delitti ai Caraibi’ 598.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 ‘Kilimangiaro On the Road’ 598.000 spettatori (3.9%). Su Rai2 la replica di ‘Ma… Diamoci del Tour! In Europa’ 579.000 spettatori, pari al 3.9%. Su La7 ‘In Onda Prima Serata’ 518.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 ‘Innocenti bugie’ 419.000 spettatori (2.8%). Sul Nove ‘Lucio per Amico Ricordando Battisti’ 318.000 spettatori con il 2.1%.