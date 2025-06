Fa discutere l'ultimo episodio della 36esima stagione

Marge Simpson è morta oppure no? Fa discutere online l’ultimo episodio nella 36esima stagione de ‘I Simpson’ (titolo ‘Estranger things’) che prefigura la scomparsa di uno dei protagonisti della più amata serie animata della storia delle televisione: l’amorevole, a volte petulante, moglie di Homer Simpson.

I Simpson nel futuro

Ma, scrive la Cnn, non c’è da preoccuparsi. La puntata, infatti, si svolge in parte in un futuro lontano 35 anni. Lisa, ormai adulta, lavora come commissario dell’Nba. Bart, invece, gestisce una casa di riposo abusiva dove vive Homer. I due fratelli non si frequentano da un po’, si sono allontanati dopo aver smesso di guardare insieme ‘Grattachecca e Fichetto’. Una delle scene della puntata rivela che Marge è morta. Bart e Lisa sono in piedi accanto alla tomba, la cui lapide recita: “Amata moglie, madre e cuoca di costolette di maiale”.

In seguito Lisa ritrova un video in cui la madre consiglia ai suoi figli di restare uniti. I due, dunque, si riconciliano mentre la madre li guarda dal cielo, dove nel frattempo ha sposato il suo mito e amore giovanile, il batterista dei Beatles Ringo Starr. Il web non ha preso bene la notizia, anche se l’ambientazione nel futuro fa capire che nelle puntate che si svolgeranno nel presente Marge sarà ancora viva e vegeta.

