Il programma Mediaset ha pubblicato un video che mostra i primi due concorrenti

Temptation Island 2025 è alle porte. A poche settimane dal via del reality condotto da Filippo Bisciglia e ideato da Maria De Filippi e dalla sua casa di produzione, Fascino, è stata svelata la prima coppia che parteciperà al programma Mediaset.

Temptation Island 2025, i primi concorrenti

Il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato il video di Alessio e Sonia, i primi due concorrenti. Si tratta di una coppia composta da due avvocati che hanno la necessità di mettere alla prova la loro relazione. Sonia ha 48 anni, Alessio 39. Nella clip emerge da entrambe le parti un rapporto è turbolento con giornate quotidiane caratterizzate da emozioni negative che provocano malumori e sofferenze e di conseguenza un allontanamento dei sentimenti. Riusciranno a evitare la separazione? Decisive saranno le puntate di Temptation Island e il falò.

Quando inizia e regolamento

Temptation Island 2025 dovrebbe cominciare il 3 luglio prossimo, anche se non è arrivato ancora l’ok da Mediaset. Il reality è basato sull’omonimo format statunitense che racconta storia, avvenimenti, sentimenti e destino delle coppie che partecipano, tutte non sposate e senza figli, che vengono chiuse per tre settimane in un villaggio. Le coppie, sistemate in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall’altra), vengono tentate rispettivamente da una decina di donne e uomini single. Successivamente, ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati nel falò per far vedere dei filmati sul rispettivo partner e farsi un’idea sulle decisioni da prendere nell’ultimo falò dove al termine dei 21 giorni essi decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore.

Temptation Island, location

Quest’anno Temptation Island cambia location. Il reality trasloca dalla Sardegna alla Calabria, precisamente nel resort Calalandrusa che si trova a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Temptation Island, i conduttori

La prima edizione risale al 2005 ed è stata condotta proprio da Maria De Filippi. Per vedere la seconda edizione sono stati necessari 9 anni. Dal 2014 al 2020 in conduzione c’è stato Filippo Bisciglia che ha ripreso le redini del programma dal 2021 a oggi, dopo aver lasciato ad Alessia Marcuzzi l’edizione del 2020.

