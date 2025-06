Il racconto a 'La Volta Buona'. Perrone: "Fu condannato da mio padre magistrato"

Una icona della tv, Gabriella Farinon, ospite oggi di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona‘ su Rai1, tra aneddoti e retroscena televisivi, ha raccontato anche un’esperienza traumatica del passato che non aveva mai rivelato, per riservatezza. Angelo Perrone ha rotto il ghiaccio: “Ci lega un evento piuttosto particolare; fu vittima di un’aggressione in ascensore negli anni Settanta e il suo aggressore è stato condannato da mio padre che era magistrato (Pasquale Perrone, presidente di Corte d’Assise a Roma, ndr)”.

Farinon ha raccontato: “Tornavo dal teatro, andammo a cena dopo lo spettacolo ed era l’1.30 della notte. Mio cognato aveva assunto una guardia del corpo perché era necessario in quel momento. Tornando ho visto questo signore e pensavo fosse la nuova guardia del corpo, entro in ascensore e questo subito si butta addosso a me. Ho urlato, è arrivata la guardia del corpo vera e mi ha salvata; poi sono arrivate le forze dell’ordine, poi l’aggressore è stato condannato”. Più tardi, ha raccontato, “si è saputo che questo signore girava già in zona e aggrediva le persone, soprattutto le donne. Era un uomo malato, mi è andata molto bene”.

