Stroncato da un infarto, sabato 6 giugno i funerali. Califano, Pizzul e i cronisti di 'Tutto il calcio' tra le sue imitazioni più note

Gianfranco Butinar, noto attore, comico e imitatore, è morto all’età di 51 anni a causa di un infarto che lo ha colpito ieri sera mentre si trovava sul divano di casa in compagnia della moglie. I funerali si terranno domani, sabato 7 giugno, alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Butinar era amato per le sue imitazioni di personaggi celebri tra cui Franco Califano, uno dei suoi cavalli di battaglia, Bruno Pizzul, Francesco Totti, Fabio Capello, Luciano Spalletti, Antonio Cassano e i radiocronisti di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, a cominciare da Ezio Luzzi.

Ha partecipato a Rai dire gol, programma della Gialappa’s Band (Radio2), in occasione dei mondiali del 2002 e degli europei del 2008 e Rai dire Sanremo nel 2003. Durante il Mondiale del 2010 in Sudafrica ha partecipato alla trasmissione Mai deejay gol su Radio Deejay e ad alcune puntate di Noi dire gol su Rtl 102.5, entrambe con la Gialappa’s Band. È stato ospite anche della trasmissioni Calciomercato speciale mondiali e Speciale Calciomercato su Sky.

Dal 2012 ha partecipato alla trasmissione di Rai Radio 2 Chiambretti ore 10. Nel 2016 ha lavorato insieme alla Gialappa’s Band in Rai Dire Europei su Rai 4 e su Radio2 dove ha interpretato anche Adriano De Zan, Claudio Ranieri, Mario Balotelli, Antonio Cassano e Vasco Rossi. Nel 2014 è il protagonista del film diretto da Stefano Calvagna Non escludo il ritorno, nel quale interpreta Franco Califano. Dal 2020 è stato ospite fisso di Tiki Taka – La repubblica del pallone trasmissione condotta da Piero Chiambretti.

In tanti, tra personaggi della radio e della televisione, hanno ricordato Butinar sui social. Tra questi anche Enzo Salvi, che ha pubblicato una foto che li ritrae insieme. “Sei volato via all’improvviso, lasciando un vuoto enorme. Gianfranco Butinar, amico vero, talento raro, anima gentile.

La tua voce sapeva imitare mille persone…ma nessuno potrà mai imitare Te.

Resterai per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti”.

“Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane -ha scritto in un post sui social la pagina della trasmissione Sportinoro-. Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia”.

Chiambretti: “Grandissimo talento, una voce cento voci”

“Grandissimo talento, una voce 100 voci, meraviglioso, aveva questo amore per Califano, lo imitava benissimo anche in un mio programma alla radio, divertente il ‘Califano in Paradiso’, recentemente aveva fatto pure lo spettacolo su di lui. Se c’è una cosa bella è che almeno adesso stanno insieme, erano molto amici, molto simili”, ha detto a LaPresse Piero Chiambretti ricordando Butinar.

Zazzaroni: “Imitava Pizzul benissimo”

“Lo conosco bene da 20 anni. Abbiamo lavorato insieme, c’era questa amicizia con Mancini. È una notizia scioccante, 51 anni, si è sempre molto speso nel lavoro, imitava Pizzul benissimo. Era proprio bravo e molto generoso”, ha detto Ivan Zazzaroni.

