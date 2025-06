Pino Rinaldi, conduttore Detectives su Rai3

“Il giorno in cui accettammo, in qualità di avvocati della famiglia Murgia, di partecipare al programma ‘Detectives’, la Procura di Cagliari aveva appena rigettato la nostra richiesta per la riapertura delle indagini. Era il mese di luglio 2024. A distanza di pochi mesi dalla puntata, andata in onda il 13 marzo 2025, la Procura di Cagliari, che finalmente aveva risposto alla nostra seconda richiesta di riapertura depositata a gennaio 2025, a fine maggio iscriveva nel registro degli indagati l’ex fidanzato di Manuela Murgia, all’epoca ventiquattrenne, con una accusa gravissima: omicidio volontario aggravato”. A parlare sono gli avvocati Bachisio Mele, Maria F. Marras e Giulia Lai.

La morte di Manuela Murgia era stata archiviata come caso di suicidio. I familiari non avevano mai creduto che la loro congiunta avesse deciso di togliersi la vita. Oggi, dopo 30 anni si parla di omicidio e c’è anche un nome. L’azione svolta durante questi mesi da ‘Detectives’, che la Rai realizza in collaborazione con la Polizia di Stato, ha portato a un risultato estremamente significativo. Non è la prima volta che ‘Detectives’ – condotto da Pino Rinaldi e in onda su Rai3 – rileggendo casi freddi ha scritto nuove pagine che hanno aperto nuovi filoni investigativi.

