L'ad Rai ironizza: "Fiorello a Domenica In? Ci candidiamo tutti"

Su Sanremo, l’ad Rai Giampaolo Rossi spiega che “rimane un pezzo di memoria della nostra nazione, abbiamo presentato il bando e saremo presenti, anche se con riserva perché abbiamo fatto i ricorsi necessari dal punto di vista legale. E il ruolo più importante lo può svolgere solo la Rai perché è l’azienda in Europa che ha la struttura produttiva in grado di realizzare uno dei più grandi show televisivi del continente”.

Sui costi del festival “abbiamo partecipato a un bando e quindi valuteremo le varie proposte che perverranno dal Comune”. Rossi lo dice a margine del Festival della Tv in corso a Dogliani. Sulla possibile conduzione di Fiorello a Domenica In risponde con ironia e una battuta: “Penso che è probabile che vada anch’io a Domenica In, non è escluso, ci candidiamo in tanti”.

