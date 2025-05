La conduttrice: "Diventare madre mi ha cambiato radicalmente"

Giulia Salemi ha condiviso con Francesca Fialdini, a ‘Da noi a ruota libera’ nella domenica pomeriggio di Rai1, il suo nuovo volto di donna e mamma: “Diventare madre mi ha cambiato radicalmente. Ho scelto di allattare mio figlio, e questa scelta, in un ambiente come il nostro, ha comportato dei sacrifici. Ho messo in pausa proposte importanti, viaggi e presenze in Tv. Non rinnego nulla”.

C’è spazio anche per la vita privata, con un riferimento affettuoso al compagno confessa a Francesca Fialdini e al pubblico in studio e a casa: “Sono orgogliosa di Pierpaolo (Pretelli), in questo momento è all’estero, impegnato in una nuova avventura lavorativa. A casa posso contare su mia madre, anche se lei è sempre dalla parte di Pierpaolo quando discutiamo! Dice che sono impulsiva… e ha ragione. Ma anche su questo sto lavorando, e mio figlio mi sta aiutando a crescere”.

Infine, Giulia svela un suo sogno: “La tv è casa mia e Sanremo è il sogno che conservo nel cuore. Magari un giorno ci arriverò… con Kian tra il pubblico a tifare per me”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata