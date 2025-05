Co-conduttrice nella puntata di lunedì alle 21.30 su Tv8

GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, rinnova l’appuntamento, in prima visione assoluta su Tv8, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now, lunedì 12 maggio, alle ore 21.30. Questa volta è Francesca Pascale ad affiancare alla conduzione il Mago Forest. Partenza lanciata, durante l’anteprima, con Alessandro Borghese alle prese con una padrona di casa piuttosto scorbutica, Miriam, alias Brenda Lodigiani. Spazio poi alla sigla ispirata alla serie ‘Happy Days’, cui partecipa tutto il cast. I Neri per Caso si esibiscono sul palco in una versione del tutto inedita di ‘Ufo Robot’. Poi, accompagnati da Willy Peyote ed Eleonora Strino alla chitarra, interpretano ‘Clandestino’ di Manu Chao.

E sempre con Eleonora Strino illuminano la scena con ‘It Don’t Mean a Thing’ di Ella Fitzgerald e con ‘Per colpa di chi?’ di Zucchero. Edoardo Ferrario anima la rubrica ‘Ascolta il tuo corpo – Personal Trainer’ ed interpreta il personaggio di Maicol Pirozzi con la parodia del mondo del ‘mindset’, mentre Toni Bonji è prima ‘Demotivatore – Annunciatore’ e poi ‘Lo storico fortunato’. Torna, tra le altre, la rubrica ‘I Bellissimi di Tv8’ con Marcello Cesena, Carla Signoris ed Emanuela Folliero. Non mancano, come sempre, i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi Tv, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro di TV8 Gialappa’s Night nei turni di Champions League. GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata