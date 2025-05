L'attore-cantante ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio'

Leo Gassmann è ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di ‘Ciao Maschio’ in onda sabato 3 maggio in seconda serata su Rai 1. Alla domanda della De Girolamo “Hai un cognome ingombrante, il nonno, il papà, non hai mai avuto paura del confronto?”. Il cantautore ed attore ha risposto: “No, non ne ho mai avuto paura, anche perché credo che il confronto sia necessario, ognuno di noi si deve confrontare con il proprio passato. Io stimo la mia famiglia per quello che ha fatto e per quello che sta facendo ancora oggi, però quello che secondo me ognuno di noi deve capire è che noi siamo individui singoli, arriviamo su questo mondo con le nostre gambe e ce ne andremo con le nostre gambe. E credo che sia un diritto di tutti inseguire quello che più ci rende felici”.

“Fortunatamente – ha proseguito Gassmann – questo l’ho capito anche grazie alla mia famiglia, perché poi il modo in cui noi viviamo le nostre vite è anche in parte grazie a come ci hanno cresciuto. In casa mia non c’è mai stata rivalità, noi non parliamo di lavoro a casa. L’ambizione c’è dentro di me, nel senso che quando non vinco o quando comunque le cose non vanno come avrei voluto, come avrei sperato, ci soffro tanto. Però è un’ambizione dell’io bambino, non è un’ambizione legata al concetto di famiglia. Noi, ripeto, in casa non parliamo mai di lavoro, al massimo ci facciamo i complimenti, però poi dopo si ferma là, parliamo di cose molto diverse, parliamo di vita, parliamo di politica, di passioni, di ricordi”.

Non so se tu da grande vuoi fare il cantante o l’attore, ma una cosa te la devo chiedere, se ti proponessero un film con papà, accetti?, ha poi chiesto la De Girolamo. Dipende dalla storia – ha chiosato Leo Gassmann – nel senso che anche papà penserebbe la stessa cosa. Però sicuramente condividere qualcosa con i miei genitori sarebbe una cosa bellissima. Il bello dell’arte è proprio questo, che può rendere immortale un momento, quindi quando sarò pronto, quando ci sarà l’occasione, perché no?”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata