Nel suo discorso alla cerimonia l'attrice ha ringraziato le "donne brillanti" della sua vita

Ellen Pompeo, l’attrice famosissima al grande pubblico per il ruolo di Meredith Grey in ‘Grey’s Anatomy‘, ha ricevuto martedì una delle più grandi onorificenze del mondo del cinema: una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Accompagnata dal marito Chris Ivery e dalla creatrice della serie, Shonda Rhimes, Pompeo ha svelato la stella in suo onore in una cerimonia in compagnia di amici e familiari. “Sono a migliaia di chilometri da dove avrei mai pensato di arrivare. E ho imparato a essere qui, a stare in piedi qui, a godermi tutto questo grazie alle persone della mia vita, perché mi hanno insegnato tanto. Shonda mi ha permesso di avere una carriera, di essere pagata e di essere madre”, ha detto Pompeo nel suo discorso. “Non conosco molte altre attrici in questa città che abbiano avuto il privilegio di essere circondate da donne brillanti“, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata