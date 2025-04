Cresce su Tv8 Gialappa Show con Francesca Fialdini. Gruber vicina ai 2 mln

Nella serata di ieri, lunedì 14 aprile 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.650.000 spettatori (23.7%), ‘Affari Tuoi’ 5.842.000 spettatori (28.4%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.762.000 spettatori pari al 13.4%. Su La7 ‘Otto e Mezzo‘ 1.937.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.172.000 spettatori (5.9%), ‘Un Posto al Sole‘ 1.505.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.001.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 988.000 spettatori e il 4.7% nella seconda.

In prima serata su Rai1 con ‘Ulisse Il Piacere della Scoperta’ con Alberto Angela 3.040.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 ‘The Couple Una Vittoria per Due’ con Ilary Blasi 1.557.000 spettatori con share del 13%. Su Italia1 ‘Spider-Man 2’ 1.072.000 spettatori (6.7%). Su Rai2 ‘Obbligo o Verità’ con Alessia Marcuzzi 722.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ con Massimo Giletti segna 758.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro 698.000 spettatori (5.1%). Su La7 ‘La Torre di Babele’ con Corrado Augias 852.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 GialappaShow con Francesca Fialdini 802.000 spettatori con il 5%. Sul Nove Little Big Italy 475.000 spettatori (2.6%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata