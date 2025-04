La nuova stagione dello show inizierà prossimamente su Disney+. Ecco le news annunciate oggi

Disney+ annuncia che Alessandro Cattelan si unirà ai giudici della nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show prodotto da Fremantle Italia. Il conduttore siederà al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini, alla sua seconda edizione, e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, alla ricerca dei migliori talenti del nostro Paese. Aurora e Fru dei The Jackal torneranno alla conduzione portando ancora una volta sul palco di Italia’s Got Talent la loro comicità e ironia.

Sono in corso in questi giorni al Teatro Politeama di Catanzaro le registrazioni delle audizioni, dove gli aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare il favore dei giudici per provare a ottenere l’agognato ‘Golden Buzzer’.

Adattato in 75 mercati, è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di World Guinness Record come Most Popular Talent/Reality Show. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale e nel 2023-2024 è andato in onda in 31 paesi con ottimi risultati di ascolto. L’edizione italiana del 2023 è stata il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

Il talent show Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e arriverà con la nuova stagione prossimamente sulla piattaforma streaming in Italia.

