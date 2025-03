E’ andata in scena a ‘Che Tempo Che Fa‘, in onda sul Nove domenica sera, la lettura satirica della telefonata tra il presidente americano Trump e l’omologo russo Putin, di Luciana Littizzetto. La comica legge la discussione dei negoziati per la pace tra Ucraina e Russia alternando gli accenti dei due leader, scatenando le risate del pubblico e del conduttore Fabio Fazio.

