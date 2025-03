Se n'è andato a 62 anni. Divenne popolare per il suo personaggio Ivan Bettini

È morto all’età di 62 anni l’attore Pietro Genuardi. Divenne popolare con ‘Centovetrine‘, in cui interpretava Ivan Bettini. Nell’ottobre scorso aveva annunciato sui social di essere malato e per questo di lasciare ‘Il Paradiso delle Signore‘, la soap di Rai1 dove recitava da qualche anno nel ruolo del magazziniere Armando.

Chi era Pietro Genuardi

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Pietro Genuardi si diploma alla scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987. Autore e regista, inizia a lavorare con registi importanti come Massimo Castri, Beppe Navello, Mauro Bolognini e Paolo Fondato. Protagonista di tre film prodotti da Dario Argento e diretti da Fabrizio De Angelis lavora anche con Carlo Verdone interpretando una piccola parte nel film Il bambino e il poliziotto. Per Rai 1 è con Beppe Fiorello coprotagonista del film in due puntate di Stefano Reali ‘L’uomo sbagliato’ nel ruolo di Marcello.

Dopo una partecipazione nella soap-opera Vivere tra il 1999 e il 2000 nel ruolo di Michele Nanni, ha raggiunto la popolarità nel 2001 in CentoVetrine con il personaggio di Ivan Bettini. Nel 2014 lascia la soap.

