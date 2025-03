Creati cinque fan virtuali

Per la quinta stagione di ‘Mare Fuori’ la Rai introduce un nuovo modo di coinvolgere il pubblico grazie all’uso dell’intelligenza artificiale in occasione del lancio della serie. Cinque fan virtuali, ispirati dall’analisi dei comportamenti della community sui social network, sono stati creati con un duplice compito: riassumere le stagioni precedenti attraverso un video recap, di cui sono i narratori, e offrire anticipazioni esclusive tramite una piattaforma dedicata. Questo progetto sperimentale apre la strada a un’evoluzione dell’IA nell’intrattenimento, con l’obiettivo di ampliare l’ascolto e la partecipazione del pubblico in modi sempre più dinamici.

