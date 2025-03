Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta sul palco il nuovo personaggio di Daniela Santanchè: “Oggi l’eleganza è essere ricchi, anche se le tue società falliscono. Oggi l’eleganza è non dimettersi, anche se sei indagata. Invidiatemi pure, odiatemi, ma non avete capito che oggi la vera eleganza è l’arroganza della volgarità. Eccomi, labbra finte… borse finte… bilanci finti”. Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)

