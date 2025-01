Nuova puntata su Canale 5 con il riavvicinamento tra i due concorrenti, tre nuovi ingressi nella casa e il televoto

Al Grande Fratello tre nuovi ingressi nella casa e un riavvicinamento tra Luca Calvani e Jessica Morlacci. News e anticipazioni arrivano prima della puntata di stasera, lunedì 27 gennaio, in diretta in prima serata su Canale5 e sul sito ufficiale. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, commenterà gli avvenimenti più rilevanti della settimana. Rebecca Staffelli raccoglierà le opinioni dei telespettatori.

Le new entry e il televoto

Questa sera, tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella casa. Si tratta del maestro di sci Mattia Fumagalli, dell’argentino Federico Chimirri, chef e dj, e della conduttrice Maria Teresa Ruta, già gieffina durante l’edizione del 2020. Una sorpresa attenderà Amanda: la nipote Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, varcherà la porta rossa per offrire il proprio supporto alla zia. Per concludere il verdetto del televoto: uno tra Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania verrà eliminato o usufruirà del bonus ‘seconda vita’.

Jessica e Luca riprendono a parlarsi

Intanto, nella casa va in scena un riavvicinamento tra Jessica e Luca. Luca osserva Jessica in silenzio mentre lava i piatti, senza commentare. L’atmosfera è tranquilla, nonostante la palpabile tensione tra i due. Luca, per smorzare il clima teso, finge di essere un uomo che si confida a una barista. Racconta di aver incontrato una ragazza, ma di non essere sicuro se invitarla a prendere un caffè. Jessica, continuando il gioco, gli consiglia di essere coraggioso, ma gli fa notare che le ragazze possono essere diffidenti. “Le donne non si fidano, si scottano una volta sola” dice.

Poi, Jessica nota un cambiamento nel suo sguardo. “Hai gli occhi strani quando parli di lei. Un po’ di malinconia, no?” domanda retoricamente. “Forse perché non ho mai capito dov’è che ha cominciato ad andare storto e forse non l’ha capito manco lei” risponde Luca, parlando di un rapporto che non è riuscito a recuperare. Jessica, con una riflessione più diretta, gli dice che la ragazza voleva qualcosa che lui non le ha dato.

“Prova a vedere questo, c’è qualcosa di voi che le è rimasto” continua Jessica, dimostrandosi disponibile a chiarire con lui. Tuttavia, spera che venga trattata da amica. “Ma io non la volevo abbindolare” si giustifica Luca. Pensava che la sua sessualità lo proteggesse dalle illusioni. Il suo era un bisogno di dare e ricevere affetto, senza legami, senza complicazioni. Voleva essere solo un porto sicuro per lei.

Si congedano serenamente: è stato bello parlarsi. Poco dopo, Jessica va a raccontare quello che è successo a Pamela. “Per me Luca rimane Luca” dice, contenta di aver ritrovato l’amico. “Anche se è durata un mese è stata una passione fortissima” ammette con sincerità. Adesso non lo ama più, ma non rinnega quello che c’è stato.

Commossa, la cantante scoppia in lacrime. Pamela la abbraccia, cercando di consolarla.

Luca osserva la scena da lontano, ma si avvicina quando vede Jessica in difficoltà. Si unisce all’abbraccio e i tre restano lì, in silenzio, per un lungo momento. Poi, lentamente, si separano. La tensione tra loro non è del tutto risolta, ma c’è un sentimento di condivisione che, indubbiamente, li lega.

