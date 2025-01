Marco Liorni

'La ragazza della palude' 3.5 mln. Su Canale 5 'Zelig' riparte da 2.9 mln. Su Rai3 'Chi l'ha visto?' 1.6 mln

Nella serata tv di ieri, mercoledì 15 gennaio 2025, in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.938.000 spettatori (24.6%), ‘Affari Tuoi’ 6.299.000 spettatori (30.2%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.061.000 spettatori pari al 14.7%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.690.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.207.000 spettatori (6%), ‘Un Posto al Sole’ 1.484.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 990.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 808.000 spettatori e il 3.8% nella seconda. In prima serata su Rai1 ‘La ragazza della palude’ 3.539.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 la nuova edizione di ‘Zelig’ 2.920.000 spettatori con share del 19.3%. Su Rai2 ‘Ritorno in Paradiso’ 745.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 ‘Giustizia privata’ 1.013.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ 1.593.000 spettatori e il 9.8%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 782.000 spettatori (5.6%). Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ 845.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 ‘Tutti pazzi per Mary’ 212.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove ‘La Cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro’ 276.000 spettatori (1.6%).

Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.630.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 3.726.000 spettatori (21.8%).

Nel daytime su Rai1 la seconda parte di ‘Storie Italiane’ 937.000 spettatori (17.8%), ‘E’ Sempre Mezzogiorno’ 1.767.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 ‘Forum’ 1.326.000 spettatori con il 18.2%. Su Rai1 ‘La Vita in diretta’ 2.415.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 ‘Beautiful’ 2.430.000 spettatori pari al 19.5%, Endless Love 2.521.000 spettatori pari al 21%, ‘Uomini e Donne’ 2.413.000 spettatori pari al 23.6%.

In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 538.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 ‘Tg3 Linea Notte’ 449.000 spettatori (7.1%). Su Rai2 ‘The Bad Guy’ 222.000 spettatori pari all’1.4% nel primo episodio e 130.000 spettatori pari all’1.2% nel secondo. A seguire ‘Storie di Donne al Bivio’ 102.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 ‘Un uomo tranquillo’ 358.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 ‘The Gabby Petito Story’ 173.000 spettatori (5.2%)

