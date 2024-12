La serie con Raoul Bova su Rai1 supera la Juventus di Coppa Italia su Canale5

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, martedì 17 dicembre 2024:

I SUCCESSI QUOTIDIANI DI RAI1 – VOTO 7.5

In access su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa interessa 4.884.000 spettatori (24.3%), mentre Affari Tuoi con Stefano De Martino raduna 5.732.000 spettatori (26.8%). Nel Preserale L’Eredità con Marco Liorni 4.279.000 spettatori pari al 25.6%.

DON MATTEO – VOTO 7

Anche alla 14/a stagione la serie non invecchia e tiene alto l’interesse del pubblico di Rai1: Don Matteo 14 4.189.000 spettatori pari al 23% di share. Battuta nello scontro diretto anche la Juventus in Coppa Italia contro Cagliari su Canale5 (3.522.000 spettatori con share del 17.2%). Don Matteo funziona da ottimo traino per Porta a Porta (1.007.000 spettatori con il 14.2%).

BELVE – VOTO 7

Francesca Fagnani chiude in bellezza il suo programma Belve su Rai2 sfiorando i 2 milioni di media (1.909.000 spettatori pari al 12.2%. di share).

GRUBER e FLORIS SU LA7 – VOTO 6.5

Sempre inossidabile l’accoppiata di La7 con Lilli Gruber e Giovanni Floris: Otto e Mezzo 1.860.000 spettatori (8.8%), diMartedì 1.486.000 spettatori e l’8.6%.

LA RUOTA DELLA FORTUNA – VOTO 6.5

La Ruota della Fortuna continua a ottenere ottimi risultati nel Preserale di Canale5: 3.742.000 spettatori (23.6%).

LA VITA IN DIRETTA – VOTO 5.5

Pomeriggio più fiacco rispetto ai giorni scorsi per La Vita in diretta di Alberto Matano (2.159.000 spettatori con il 22%). Una media al di sotto del pomeriggio di Canale5: Endless Love (2.457.000 spettatori pari al 20.9%), Uomini e Donne ( 2.369.000 spettatori pari al 23.7%). Sempre meglio di Pomeriggio 5 (1.384.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 1.663.000 spettatori pari al 15.6% nella seconda).

VIDEOBOX – VOTO 4.5

Su Rai2 dopo Binario 2 (107.000 spettatori e 2.3%), VideoBox fa ancora peggio negli ascolti: 95.000 spettatori (1.9%).

