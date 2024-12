Resa celebre anche dall'interpretazione di Michael C. Hall, in questa nuova stagione si torna alle origini della storia quando il ragazzo diventa un serial killer con una morale

Torna Dexter. La serie cult da oggi è disponibile in Italia in esclusiva su Paramount+ con il prequel. Torna quindi la storia del killer ‘buono’ che uccide soltanto chi se lo merita. Ma questa volta vedremo tutto quello che c’è stato prima. Vedremo come un ragazzo da semplice studente – che porta con sé un istinto segreto, quello che lui stesso imparerà a gestire e a chiamare “l’oscuro passeggero” – muove i suoi primi passi da vendicatore omicida. Questa serie ci riporta indietro nel tempo per scoprire come Dexter abbia deciso e imparato a uccidere attenendosi però a un codice di comportamento etico.

Nella Miami del 1991, questo prequel racconta la vita di Dexter (interpretato da Patrick Gibson) mentre cerca di ‘indirizzare’ i suoi impulsi sanguinari, per diventare poi un serial killer. Tanto che lascerà i telespettatori inchiodati di fronte agli schermi, quella che è una vera e propria routine per Dexter: conservare i vetrini con il sangue delle sue vittime. A guidare Dexter nella scrittura di questo codice morale del killer c’è il padre Harry (interpretato in questo caso da Christian Slater). Una sfida particolare per il giovane Dexter che inizia uno stage di medicina legale presso il dipartimento di Polizia di Miami.

La serie prequel conta 10 episodi. Oltre che in Italia sarà disponibile anche nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Italia, Germania, Svizzera e Austria.

Tra gli altri attori, Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, e la special guest star Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey.

Tra i produttori esecutivi, Clyde Phillips, Scott Reynolds, lo stesso Michael C. Hall, Mary Leah Sutton (Resident evil), Tony Hernandez (Emily In Paris), Lilly Burns (Russian doll), oltre a Michael Lehmann (Heathers). La serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln lawyer).

La serie originale ha una durata di 8 stagioni. In più di un episodio si racconta, con il ricorso al flash back, del passato di Dexter, interpretato e reso celebre da Michael C. Hall. In seguito è stato anche lanciato il sequel ‘Dexter: new blood’. Ed è ormai già pronta un’ulteriore stagione ‘Dexter: Resurrection’.

