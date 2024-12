Delitto Senago, "Da noi nessuna importanza ad assassino"

Loredana Femiano, la mamma di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, mentre era al settimo mese di gravidanza, ha ripostato una foto pubblicata sui social da Milo Infante, vicedirettore dell’approfondimento Rai e conduttore di Ore 14. Infante ha pubblicato una foto con la scritta: ‘Sei un miserabile. No, non la pantegana. Tu’. I genitori di Giulia Tramontano affidano a Ore 14 un comunicato nel quale scrivono: “È stato un fatto gravissimo. Non abbiamo dormito per tutta la notte per la rabbia e il dolore. Quella lettera è una sceneggiata. L’ennesimo oltraggio. Non c’è stata una sola parola per il piccolo Thiago. Non abbiamo intenzione di rispondere a questa lettera, perché sarebbe dare importanza a quella persona. Condividiamo però completamente il pensiero di Milo Infante su questa persona”.

