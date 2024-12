L'Eredità 4.4 mln e 25.8%, Affari Tuoi 5.6 mln e 27.2% ma poi Rai1 crolla in prima serata (9.3%)

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 4 dicembre 2024:

THIS IS ME – VOTO 7

L’ultima puntata di This is Me di Silvia Toffanin con i protagonisti di Amici e con il blitz a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi conquista su Canale5 una media di 3.034.000 spettatori con share del 21.8%. Un risultato che attesta il successo in prima serata.

L’EREDITA’ – VOTO 7

L’Eredità di Marco Liorni vola con una media di 4.414.000 spettatori pari al 25.8% di share. Performance che attesta il successo di Rai1 nel Preserale dove però il competitor di Canale 5 con La Ruota della Fortuna regge bene il confronto (3.709.000 spettatori e 22.9%).

UOMINI E DONNE / VITA IN DIRETTA – VOTO 7

Al pomeriggio su Canale5 Uomini e Donne con Maria De Filippi registra 2.526.000 spettatori con il 25.2%. Su Rai1 La Vita in diretta con Alberto Matano 2.414.000 spettatori con il 21.9%.

IL POMERIGGIO DI RAI2 – VOTO 6.5

Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.009.000 spettatori con il 9.1% e BellaMa’ intrattiene 701.000 spettatori con il 7.8%. La Porta Magica è seguito da 312.000 spettatori con il 3.2%.

UNA GIORNATA PARTICOLARE – VOTO 6.5

Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge una media di 1.183.000 spettatori e il 7.1% di share. Test valido per Aldo Cazzullo anche in una prima serata ricca di competitor. Tra l’altro ha fatto meglio di Fuori dal Coro (685.000 spettatori e 4.8%) e de La Corrida di Amadeus sul Nove (996.000 spettatori e 5.4% nella prima parte, 653.000 spettatori e 6.8% nella seconda).

STUCKY – VOTO 6.5

La serie Stucky su Rai2 chiude con un risultato che conferma la buona riuscita: 1.466.000 spettatori pari al 7.6%.

STORIE ITALIANE – VOTO 6.5

Storie Italiane con Eleonora Daniele arriva a 869.000 spettatori con il 20.9% nella prima parte e 906.000 spettatori (18.7%) nella seconda.

TG3 LINEA NOTTE – VOTO 6.5

In seconda serata su Rai3 Tg3 Linea Notte con Monica Giandotti totalizza un ascolto medio di 484.000 spettatori (7.2%). Una percentuale che supera Porta a Porta (470.000 spettatori con il 6.3%) danneggiato dal traino basso.

FILM TV RAI1 – VOTO 4.5

Dopo un traino come quello di Affari Tuoi pari 5.665.000 spettatori (27.2%) Rai1 non può crollare al 9,3% di share (1.648.000) con il film tv Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3. Lo scivolone ancora una volta dà ragione a Bruno Vespa che si lamenta sempre della debolezza del traino del mercoledì per il suo Porta a Porta.

