L'attrice: "Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito"

Seconda puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 26 novembre, in prima serata su Rai 2. Tra gli ospiti Valeria Golino, l’attrice più hollywoodiana del cinema italiano con 90 film girati e 70 premi ricevuti. Tra aneddoti e confessioni, l’intervista regala agli spettatori una fotografia intima e sincera. Alle tante domande di Francesca Fagnani Golino non si sottrae, tranne una. “Escluso il suo attuale compagno, chi è stato l’amore più importante della sua vita?” chiede la giornalista. “Ho paura che mentirei, quindi non le rispondo” la sua sincera risposta. “Perché le scoccia dire un nome?” insiste Fagnani.

“Esatto. Per una specie di affinità e simpatia con lei le sto dicendo un sacco di cose vere in questa intervista, non voglio dirle una bugia adesso e quindi preferisco non rispondere”, spiega Golino e la giornalista chiosa: “Facciamo che ci siamo capite così…”.

Sulla dolorosa fine della relazione con Scamarcio, l’attrice e regista ammette: “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. E quando Fagnani le ricorda le parole di Scamarcio – “con Golino non finisce mai il vero amore” – lei commenta: “É un attore molto bravo”, ma poi aggiunge “è una cosa bella da dire, lo ringrazio”.

Golino racconta i suoi esordi, i momenti importanti della sua straordinaria carriera, le gioie più intense ma anche i dolori più grandi della sua vita: la morte del padre e la perdita del bambino che aspettava. Ammette di essere ‘una diva di altri tempi’, però dice di non essere più bella come in passato. Confessa di aver provato droghe ‘interessanti’ ma ‘non quelle sceme’. Svela poi di essere oggi una donna innamorata. Fagnani le chiede poi quale sia stato il giorno più brutto della sua vita. “Il giorno in cui è morto mio papà” e “quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente” racconta, commossa, l’attrice.

E alla domanda della giornalista su quali siano le sue trasgressioni, l’attrice risponde così: “Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose” come eroina o cocaina. “Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”.

“Quando le ha provate che ha visto?” insiste Fagnani. “Tante cose belle!” risponde, sorridendo, l’attrice. Durante l’intervista con Fagnani, Golino si definisce ‘unica’ e ‘vanitosa’. “Ero bella, però non lo sono più”, ammette ridendo Golino. Sul suo aspetto poi sempre con simpatia dice: “Il mio sedere che per anni è stato il mio punto forte ora sta cambiando forma. Non mi piaccio più ma non abbastanza da fare ginnastica!”.

“Si sente sexy?” chiede ancora Fagnani. “Sono una specie di promessa non mantenuta. Sembro più sexy di quello che sono” replica Golino. “È una truffa” chiosa quindi con ironia Fagnani. Al centro del botta e risposta con Fagnani le tappe fondamentali della sua vita professionale. Golino così confessa, ad esempio, di qualche canna sul set di Rain Main “Ma non l’ho più fatto da allora. Cioè, non l’ho più fatto sul lavoro” dice, sempre con un sorriso. “Lo sente ancora Tom Cruise per davvero, non come Flavia Vento?” le chiede Fagnani. “Tempo fa tramite un’amica comune ci fu un suo invito a rivedersi…” risponde Golino.

