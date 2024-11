Mateo Retegui

L'Italia di Spalletti aumenta di share nella ripresa grazie a Sinner che si sbriga a vincere. Record per la serie di Canale5

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, giovedì 14 novembre 2024:

BELGIO vs ITALIA – VOTO 7.5

Su Rai1 la partita di Nations League Belgio-Italia è stata seguita da una media di 6.806.000 spettatori pari al 30.9% di share (primo tempo a 6.727.000 e il 29.3%, secondo tempo a 6.884.000 e il 32.7%). Bene anche il pre e post gara (3.210.000 spettatori pari al 17.9%).

MATCH DI SINNER – VOTO 7+

Nonostante su Rai1 ci fosse la Nazionale azzurra di calcio gli appassionati di tennis non hanno tradito Sinner e il campione non ha tradito loto vincendo un match in poco tempo, così gli sportivi hanno potuto verde anche un po’ di Nazionale. Non a caso il secondo tempo della partita degli azzurri ha avuto uno share maggiore rispetto al primo tempo. Su Rai2 il match di ATP Finals Sinner-Medvedev, in onda dalle 20:41 alle 22:02, è stato seguito da 2.170.000 spettatori (9.6%); pre e post gara un netto di 841.000 spettatori (4%).

ENDLESS LOVE – VOTO 7

Record per la serie Endless Love su Canale5 nonostante la concorrenza dell’Italia e di Sinner: 2.600.000 spettatori con il 13.65% di share.

BEAUTIFUL – VOTO 7

La soap opera è inossidabile. Conferma anche in vecchiaia il fascino della trama. Fa da apripista al pomeriggio macchina da guerra di Canale 5. Beautiful raggiunge 2.237.000 spettatori pari al 18.4% Pomeriggio super del Biscione con Segreti di Famiglia (1.906.000 spettatori pari al 16.8%), Uomini e Donne (2.262.000 spettatori pari al 23.2%), la striscia di Amici (1.540.000 spettatori pari al 18.2%) e quella de La Talpa (1.381.000 spettatori pari al 15.9%). Quindi nelle ore pomeridiane il programma con Diletta Leotta raccoglie quasi più consensi che in prima serata.

4 RISTORANTI – VOTO 6.5

Nel preserale su Tv8 buona performance per 4 Ristoranti che conquista 546.000 spettatori (3.2% di share).

L’ARIA CHE TIRA – VOTO 6.5

Su La7 L’Aria che Tira registra 341.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 501.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Un buon risultato per il programma condotto da David Parenzo in quella fascia del mattino.

PORTA A PORTA – VOTO 6

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 667.000 spettatori con il 9.4%. Si avvicina ad ascolti più consoni al programma dopo essere sceso di qualche punto nelle serate scorse evidentemente il traino azzurro è stato buono. Tra l’altro Bruno Vespa si è consolato, visto che Cinque Minuti ha dovuto lasciare il campo alla partita.

AMADEUS – VOTO 6

Sul Nove Chissà chi è raccoglie una media di 609.000 spettatori con il 2.7% nella prima parte di 12 minuti e 901.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte. Quindi Amadeus ormai può definirsi un 4%, non più un 3%. Anche se va detto che ieri sera non è andato in onda Affari Tuoi per lasciare lo spazio alla Nazionale di calcio.

