L'ex assessora Scoccia: "Perugia è molto di più di una storia di crimine"

Autorizzate a Perugia le riprese per una serie tv su Amanda Knox. Scoppia la polemica.

Tra le prime a commentare Margherita Scoccia, ex assessora di Perugia, che critica la scelta della neosindaca Vittoria Ferdinandi: “Per troppo tempo Perugia è stata tristemente famosa nel mondo come la città del delitto di Meredith Kercher. Diciassette anni dopo quell’omicidio la sindaca Ferdinandi ha autorizzato le riprese di una serie tv su Amanda Knox. – ha scritto sui social – Proprio qui, nelle strade e nelle piazze della nostra città. Siamo sicuri che sia la scelta migliore per Perugia? È giusto che la nostra comunità sia di nuovo associata a un crimine così terribile? Secondo me NO! Perugia è molto di più di una storia di crimine“.

