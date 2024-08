Dopo che sono state le motivazioni della sentenza di condanna per calunnia ai danni di Patrick Lumumba nell'ambito di uno dei filoni scaturiti dal processo per l'omicidio di Meredith Kercher

“Il sistema giudiziario italiano mi sta tormentando da 17 anni. È iniziato durante il mio interrogatorio e continua nei tribunali, più di recente nella motivazione legale pubblicata l’8 agosto che spiega perché mi hanno dichiarato colpevole di diffamazione a giugno”. Su X Amanda Knox attacca la giustizia italiana dopo che sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna per calunnia ai danni di Patrick Lumumba nell’ambito di uno dei filoni scaturiti dal processo per l’omicidio di Meredith Kercher – avvenuto a Perugia la sera del 1º novembre 2007 – per il quale Knox è stata definitivamente assolta. Quello che Knox chiama “gaslighting” e definisce “sconvolgente” è “sentire un giudice proporre argomentazioni illogiche, presentare falsità come fatti ed etichettarmi come bugiarda”, ma “mi spinge anche a continuare a lottare, perché la polizia dovrebbe essere ritenuta responsabile dei suoi abusi di potere”.

