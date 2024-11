Oltre alla #maratonamentana tutta la programmazione di La7 domani sarà dedicata all’Election Day

Il 5 e il 6 novembre torna la #maratonamentana di Enrico Mentana, uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dal pubblico. Lo speciale “La Notte Americana” sarà dedicato alle elezioni Presidenziali degli Stati Uniti che vede contrapposti Kamala Harris e Donald Trump in un’epica e cruciale sfida non solo per gli Stati Uniti ma anche per i destini della politica mondiale.

La prima finestra della serata sarà alle 23:50 – all’interno diMartedì di Giovanni Floris – durante la quale il direttore del TgLa7 si collegherà per commentare i primi risultati elettorali in arrivo dall’Indiana e dal Kentucky.

Poi, dalle 00:25 della sera fino alle 9:40 del mattino si svolgerà la lunga diretta con aggiornamenti in tempo reale, i risultati nei singoli Stati e gli sviluppi della sfida tra i candidati. Nel corso della nottata, ospiti in studio e in collegamento tra i quali Aldo Cazzullo, Maurizio Molinari, Federico Rampini e Alessandra Sardoni, per l’analisi sull’impatto di queste elezioni sia livello nazionale che internazionale.

Ma l’impegno di La7 in occasione dell’Election Day comprenderà tutti i programmi di Rete durante tutta la giornata e già da oggi. Dal mattino, al day time, all’access prime time con Otto e Mezzo di Lilli Gruber ai programmi di prime time come La Torre di Babele di Corrado Augias e seconda serata con Alessandro Barbero, la serata di lunedì 4 sarà chiusa poi dal documentario di Michael Moore Fahrenheit 11/9, sulla prima vittoria di Trump nel 2016.

