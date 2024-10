Grande successo di ascolti, la conduttrice interpreta anche il brano di Lady Gaga 'Born This Way'

I Live Show di X Factor 2024 sono ufficialmente iniziati e la prima puntata tocca ascolti altissimi: 834mila spettatori tv medi su Sky e in streaming su NOW. È miglior primo Live Show delle ultime quattro edizioni del programma che andrà in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Per la prima volta c’è Giorgia, al suo debutto nella conduzione in solitaria di uno show, che ha aperto la serata della diciottesima edizione cantando sulle note di “Born This Way” di Lady Gaga e “Don’t Stop The Music” di Rihanna, prima dell’ingresso sul palco dell’X Factor Arena di Assago dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Il grande ospite della serata è stato Ghali che ha cantato le sue hit ‘Casa mia’ e ‘Paprika’ e il nuovo singolo ‘Niente panico’. Le squadre dei giudici hanno cantato fino al ballottaggio che ha visto in sfida due concorrenti della squadra di Paola, i Dimensione Brama e Pablo Murphy: con 3 voti, compreso quello sofferto della propria giudice, il tavolo ha scelto di eliminare i primi. https://xfactor.sky.it/

