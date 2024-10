Il dg di viale Mazzini sulle frasi rivolte dal dirigente al giornalista: "In alcuni casi si può non avere la pazienza giusta"

“Ci saranno da parte dell’azienda valutazioni giuste rispetto a quanto accaduto. Il video? L’ho visto ma non mi sento di dire nulla. C’è una pressione quotidiana che viene fatta e questo comporta che in alcuni casi si possa anche non avere la tenuta giusta e la pazienza giusta. Poi lui ha spiegato anche che c’era un problema personale, fisico. Ci saranno approfondimenti da parte dell’azienda”. Lo ha detto a LaPresse il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, a proposito del caso che vede coinvolto il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini per le frasi rivolte al giornalista Corrado Formigli.

“Probabilmente il regolamento non prevede nulla, probabilmente non c’è nulla da fare. Ma è giusto che si apra una discussione e quella discussione avrà un esito che comunicheremo quando ci sarà”, ha proseguito il dg.

