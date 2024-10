Il direttore dell'Approfondimento della tv pubblica avrebbe detto "infame" al giornalista e conduttore di 'Piazza Pulita'

L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi ha convocato questa mattina il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, esprimendo il proprio disappunto per l’episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato alle Direzioni competenti di valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda ieri sera nella trasmissione ‘Piazza Pulita’.

Cosa è successo

“Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va… infame”. Sono queste le parole rivolte da Corsini all’inviata del programma di La7, Roberta Benvenuto, che lo incalzava all’uscita della Festa del Tempo alla Galleria di Arte Moderna (Gnam) di Roma, e dirette al conduttore Formigli. “Lascio ai telespettatori ma anche alla Rai di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto”, ha commentato il giornalista in studio. Poi la replica del dirigente Rai: “Ho specificato, come si sente chiaramente in onda, che mi riferivo al gradino. Sono giorni che zoppico per un problema al ginocchio”.

Sergio: “Su azienda pressione quotidiana”

“Ci saranno da parte dell’azienda valutazioni giuste rispetto a quanto accaduto. Il video? L’ho visto ma non mi sento di dire nulla. C’è una pressione quotidiana che viene fatta e questo comporta che in alcuni casi si possa anche non avere la tenuta giusta e la pazienza giusta. Poi lui ha spiegato anche che c’era un problema personale, fisico. Ci saranno approfondimenti da parte dell’azienda”, ha affermato Sergio, al Maxxi in occasione della presentazione di ‘Archeologia dei Tg’ nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.

Ruotolo: “Parole Corsini inaccettabili, azienda chieda dimissioni immediate”

“Anche se ridotta a megafono del governo Meloni, la Rai è un bene di tutti. Non è accettabile che un suo dirigente come Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti giornalistici, dia dell’infame a un giornalista come Corrado Formigli, a cui va la solidarietà dell’intera comunità del Partito Democratico. Paolo Corsini è un recidivo. Ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, disse pubblicamente che era un militante del partito della presidente del Consiglio. Ci rivolgiamo ai vertici di viale Mazzini: difendete la Rai con le dimissioni immediate di Paolo Corsini. Conoscendo da tanti anni la professionalità di Corrado Formigli, non posso non esprimere anche la mia personale vicinanza così come esprimiamo vicinanza e solidarietà anche a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report. Abbiamo bisogno di un’informazione libera e indipendente”, ha fatto sapere in una nota Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

Saluti romani e citazioni di Mussolini, Pd pubblica un post di Corsini

Una foto del padre bambino che fa il saluto fascista, citazioni di Benito Mussolini e frasi di sostegno a Putin. Sono alcuni dei contenuti di vecchi post di Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimenti, pubblicati nel libro di Massimo Arcangeli ‘Quel braccio alzato. Storia del saluto romano’, uscito oggi. A rilanciarli su Facebook è Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segretaria nazionale del Pd. “Abbasso il NATALE, plutocratico e borghese! Viva la BEFANA, popolare e fascista!”, si legge in un post pubblicato da Corsini nel dicembre 2009; “Con un proletariato riottoso, malarico, pellagroso non vi può essere un elevamento dell’economia nazionale. B.M. (Dal discorso dell’Augusteo di Roma, 9 Novembre 1921)”, il discorso del duce pubblicato nel 2011; “Putin: un grande!”, scriveva poi Corsini nel 2013, che nel 2019 ha pubblicato una foto che ritrae il padre bambino nel 1938 a Tripoli, “Figlio della Lupa” che fa il saluto romano, e commenta con la frase: “…con ali e fiamme la Giovinezza va”.

“Per quell’’infame’ al giornalista Corrado Formigli abbiamo chiesto, come Partito Democratico, le dimissioni di Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti giornalistici della Rai. Dopo aver letto il libro uscito oggi di Massimo Arcangeli ‘Quel braccio alzato. Storia del saluto romano’, la Rai non deve perdere più tempo. Pubblichiamo alcuni dei post di Paolo Corsini dove l’apologia del fascismo è evidente. E’ una vergogna che Paolo Corsini resti al suo posto – scrive Ruotolo su Facebook – Chiederemo in commissione di vigilanza Rai di sentire i vertici aziendali”. “Corsini per noi deve fare le valigie domani mattina, poi sarà qualcun altro a valutare se ci sono i presupposti per il licenziamento – aggiunge Ruotolo parlando con LaPresse – E’ uno scandalo“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata