Il nuovo acquisto del 9 Amadeus cresce solo su Instagram

Dal flop dello share a quello sui social. ‘L’Altra Italia’, talk politico condotto dall’ex Iena Antonino Monteleone catalizza poco l’attenzione del pubblico attivo sulle nuove piattaforme di comunicazione e fa cilecca in termini di popolarità: nonostante il tag con cui Rai 2 ha promosso l’ultima puntata di giovedì scorso, su Facebook la relativa pagina non va oltre i 60 like e gli 84 follower, caratterizzandosi anche per basse interazioni sui singoli post. La situazione migliora leggermente su Instagram, dove il format del giovedì sera del secondo canale Rai supera di poco i 1770 follower. Dopo essere crollato sotto l’1% di share nell’ultima puntata giovedì scorso, in viale Mazzini sono ore di riflessione sul futuro del programma, che potrebbe essere spostato dalla prima alla seconda serata anche se, al momento, resta confermata la nuova puntata di giovedì prossimo al solito orario.

Sempre lato social la concorrenza diretta de ‘L’Altra Italia’, viaggia a un’altra velocità. Si tratta di format storici come ‘Dritto e rovescio’ (Rete 4) e ‘Piazza Pulita’ (La7); il primo ha sinora ottenuto oltre 232mila e 600 like su Facebook. Su X è seguito da quasi 92mila e 500 utenti e su Instagram da 62mila. Il talk condotto da Corrado Formigli, invece, si attesta a circa 229mila ‘mi piace’ su Fb, supera i 508mila e 880mila follower su X e i 62mila e 500 su Instagram. La sfida social è aperta anche tra gli show più popolari della tv. La presa sul pubblico di un prodotto storico come ‘Il Grande Fratello’ è testimoniata anche dal suo seguito Facebook (2,7 milioni di like), X (quasi 715mila follower) e Instagram (1,6 milioni di utenti che seguono la relativa pagina). ‘Amici’, altro programma targato Mediaset condotto da Maria De Filippi, va anche oltre: 4 milioni di follower su Instagram, circa 1 milione e 321mila su X e 2,6 milioni di ‘mi piace’ su Facebook. Il traino social di Alessandro Cattelan assicura a ‘Stasera c’è Cattelan su Rai 2’ un ampio seguito.

L’ex conduttore di X Factor colleziona più di 414mila e 260 like su Facebook, 1,1 milioni di follower su X e 1,8 milioni su Instagram. Nonostante la partenza con il folle (3% di share in media) con il format ‘Chissà chi è’ sul Nove, Amadeus mette a disposizione i suoi 1,9 milioni di seguaci, ottenuti in un anno e mezzo dopo l’apertura del suo account Instagram con il famoso selfie scattato da Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston di Sanremo. Sul canale Discovery lo showman sta riportando anche un evergreen come la ‘Corrida’. “Pagina ufficiale dello storico programma Tv di Corrado”, è il sottotitolo della fanpage su Fb che ha sinora ottenuto quasi 20mila e 300 like. Il dato scende sensibilmente su X (poco più di 1200 follower) e Instagram (dove i seguaci sono meno di 10mila). Sempre su Nove Fabio Fazio ha portato ‘Che tempo che fa’. Gli account social del format sono stati oggetto di contesa tra il conduttore e la Rai; oggi valgono quasi 123mila e 800 like su Fb, oltre 62mila e 400 follower su X e 476mila su Instagram. ‘Propaganda live’ è un classico del venerdì sera su La7. Diego Bianchi (in arte ‘Zoro’) dedica ampio spazio ai social durante il programma e l’interazione con gli utenti è più che buona. I ‘mi piace’ su Facebook sfiorano quota 481mila e 800, i follower su X sono più di 527mila e 300 e su Instagram 327mila.

