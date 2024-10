La fiction con Raoul Bova vince la prima serata, mentre crolla all'1% 'L'Altra Italia' di Rai2

Nella serata tv di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, in fascia access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ registra una media di 4.499.000 spettatori (22.5%), ‘Affari Tuoi’ 5.686.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.748.000 spettatori pari al 12.9%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.578.000 spettatori (7.4%). Sul Nove ‘Chissà chi è’ 594.000 spettatori con il 2.8%.

In prima serata su Rai1 la prima puntata di ‘Don Matteo 14‘ ottiene una media di 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale5 la serie ‘Endless Love‘ 2.540.000 spettatori e share del 14.6%. Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ 821.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 ‘Piazzapulita’ 833.000 spettatori e il 6.2%. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 840.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ con Piero Chiambretti chiude il ciclo di puntate a 665.000 spettatori e il 4% di share. Sul Nove ‘Only Fun Comico Show’ 454.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 il film ‘The Bourne Identity’ 346.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai2 ‘L’Altra Italia’ con Antonino Monteleone tocca il fondo con una media di 169.000 spettatori pari all’1% arrotondato. Mentre sempre su Rai2 continua ad andare molto bene Milo Infante con Ore 14 al pomeriggio che totalizza una media di 1.033.000 spettatori con il 9.2% .

