La prima puntata su TV8 lunedì 21 ottobre alle 21.30

Un cast d’eccezione, new entry, nuove esilaranti imitazioni, e co-conduttrici a sorpresa sono gli ingredienti della quarta edizione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, dal 21 ottobre, per otto puntate, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Co-conduttrice nella prima puntata, Laura Pausini, che ha stupito tutti per la sua disponibilità. “E’ stata bravissima. Non ci aspettavamo una così grande disponibilità. E’ rimasta fino alla fine anche se non doveva più lavorare”.

